日食なつこが、東阪特別ワンマンライブ『大日食観測会2026夏』を8月に開催。また、10月より未発表曲だけのZeppツアー『エリア未来2 “ブラックホール”』を開催する。 （関連：日食なつこ、文明開化の薫り残る場所で響かせた今の表現年の瀬に締め括ったコンセプトツアー） 東阪特別ワンマンライブでは、8月6日に東京 昭和女子大学 人見記念講堂、8月19日には自身最大規模となるNHK大阪ホール公演