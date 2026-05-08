岡山で造られている日本酒の魅力を発信します。JR西日本が地元企業と連携し、日本酒の文化を体験できるツアーを開催しました。 【写真を見る】「備前焼の大甕」で熟成した日本酒やかつて「幻の酒米」と呼ばれた"雄町"でつくった日本酒など「地元の日本酒の歴史や食文化を体感して」JR西日本が企画【岡山】 備前焼作家の手による大甕で貯蔵・熟成した日本酒 JRのバスから日本酒の愛好家が続々と降り立ちます。 訪れた先は