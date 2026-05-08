筑摩書房と三鷹市が共同主催する第42回太宰治賞の受賞作が、こがわゆうじろう「タロー・ジ・エンド」に決定した。 第41回太宰治賞受賞作、栗原知子『フェイスウォッシュ・ネクロマンシー』書籍化 最終選考は5月8日に実施され、選考委員を務める荒川洋治、奥泉光、中島京子、津村記久子による選考の結果、受賞作が決定した。今回の応募作品総数は1890篇で、社内選考により4篇が最終候補作として選出されていた。