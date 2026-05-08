温暖化が加速する中、果物農家も頭を悩ませています。 【写真を見る】温暖化加速で｢ミカン｣→｢パッションフルーツ｣栽培 でも…花咲く最適温度は25℃ 亜熱帯の果物でも耐えられない程の気温上昇… 更なる対策は？ ブラジル原産のパッションフルーツ。亜熱帯地域の果物で、日本では九州・沖縄で作られてきましたが、三重県南伊勢町の「土実樹農園」では、いま本格的にパッションフルーツの栽培を行っています。