きょう夕方、山形県米沢市のドラッグストアで精米など８点を盗んだとして、２１歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、米沢市通町に住む無職の男（２１）です。 警察によりますと、男はきょう午後４時３５分ごろ、米沢市東二丁目のドラッグストアで精米など８点（販売価格合計６６３５円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害を確認した警察が男を現行犯逮捕しました。