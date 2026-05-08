【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズの楽曲「MUSIC」が、JR西日本の「tabiwa by WESTER」新CMソングに起用されることが決定した。 ■『GALAXY PARK in EXPO』とtabiwaのお得な宿泊セットプランなども発売 今回タイアップに起用された「MUSIC」は、1月28日にリリースされたフルアルバム『GALAXY DRIVE』の収録曲。新CMの映像は、5月8日よりJR西日本公式YouTubeチャンネルにて先行公開される