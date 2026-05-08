【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの最新ライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、「Stereo Love」のライブ映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeにて公開された。 ■会場の中央付近に出現した高さ約15メートルのタワーから登場 本作は、昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4