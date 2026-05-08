【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、5月6日に発売された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録されている新曲「Rondo」のスペシャルダンスパフォーマンス映像撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。 ■撮影の合間に見せる自然体で和気藹々としたメンバーの姿も 日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手掛けた「Rondo