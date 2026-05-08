5月8日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― 日本ハム [東証Ｐ]決算月【3月】5/8発表 9月末割当の1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。一方、継続保有「半年以上」の要件を追加。 トラストホールディングス [東証Ｓ]決算月【3月】5/8発表 優待品目を一