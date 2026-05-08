中国国営新華社通信によると、ブラジル政府は7日、中国に対し、一般旅券保持者のビザ（査証）免除措置を11日から実施すると発表した。期間は12月31日まで。ビザ免除となる滞在期間は30日以内。目的は観光、商用、通過（トランジット）、芸術・スポーツ。中国が実施しているブラジル人に対するビザ免除に応じた措置。中国メディアの封面新聞によると、中国ではブラジル政府の発表が報じられるとブラジル行き航空券の検索数が急増し