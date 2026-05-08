オール巨人（74）は8日、大阪市内でトークショーに出席した。13日発売の吉本新喜劇座員・大塚澪（29）の初著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」（東洋経済新報社）の刊行記念イベント。大塚とは年の離れた飲み仲間で、「相手のために自分をちゃんとしないと。マナー教室に通った」と気遣いする大塚を巨人はかわいがっている。トークショーでは各方面から「あいつを怒ってくれ」とよく言われ