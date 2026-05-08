ナルミヤ・インターナショナルは、ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムを、16日より発売する。【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー同シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティ