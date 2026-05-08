韓国・ソウルの寺で、僧侶の仲間入りを果たしたのは、人間にそっくりな動きを見せるロボットでした。こちらは韓国・ソウルにある寺の儀式の様子。中央にいたのは、ロボット！?人間顔負けの合掌をしているのは、人型ロボットで、仏教の僧侶となった「ガビ」です。「ロボット僧侶よ、合掌して、『私は身を捧げます』と答えなさい」人型ロボット僧侶「ガビ」「はい、精進いたします」手を振るのはもちろん、他の僧侶と一緒に歩くのも