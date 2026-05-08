◇セ・リーグ阪神─DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の先発・村上が、超スローボールを披露した。5回2死で迎えたDeNA・宮崎に対し、初球に58キロの超スローボールを投じた。2球目に今度は外角カットボールを投じると、宮崎は鬼の形相を浮かべフルスイングで空振り。最後は5球目に右飛で仕留めた。