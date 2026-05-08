■卓球世界選手権 女子団体戦 準々決勝日本 3−0 ウクライナ（日本時間8日、英・ロンドン）日本女子（世界ランク2位）は、3−0のストレートでウクライナ（同28位）を下し、準決勝進出を決めた。3位決定戦は行われないため、6大会連続となる銅メダル以上が確定した日本は、準決勝でドイツと対戦する。決勝トーナメント1回戦ではクロアチア（同19位）に3―0で勝利。2回戦でもルクセンブルク（同27位）に快勝した日本。張本美