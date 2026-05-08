現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が8日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。選手、監督時代、引退後の講演活動などで47都道府県を完全制覇した落合氏が思い出の場所を振り返った。「その土地、その土地で覚えていることはいっぱいあるよ。北海道は稲葉（光雄）さんからホームラン打ってレギュラーを確約された」最初にあげたのがプロ2年目の1980年