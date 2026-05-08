Image: Raymond Wong / Gizmodo US 盛り上がりつつあるスマートグラス業界ですが、スマートグラス進化のスピードよりも、それを取り巻く社会の不安と規制のほうが早いかもしれません。プライバシー保護の観点から、スマートグラス禁止エリアが増えていますが、その姿勢はますます厳しいものになりつつあります。度入りのスマートグラスは要注意？世界最大の客船を保有し、クルーズ旅を提供し