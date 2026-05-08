暖かくなってきたら、アイテム選びで注目したいのは素材感。軽やかな素材を1枚取り入れるだけで、コーデ全体の印象が変わります。なかでもオススメなのが、【ユニクロ】のシアー素材を使ったアイテム。1枚で着るのはもちろん、レイヤード次第でさまざまな着こなしが楽しめるのが魅力です。今回は、40・50代のコーデに取り入れやすそうな「シアーアイテム」を、おしゃれインフルエンサーさんの