準決勝はドイツと対戦卓球の世界選手権団体戦は8日、英国・ロンドンで行われ、女子準々決勝で世界ランク2位の日本が、同28位のウクライナを3-0と圧倒。6大会連続となるメダルを確定させた。準決勝では同4位・ドイツと対戦する。日本は決勝トーナメント1回戦でクロアチア、2回戦でルクセンブルクを圧倒。1ゲームも落とさずに準々決勝に駒を進めていた。メダルを懸けたウクライナとの一戦。第1試合を任されたのは、シングルス