ダイエットに取り組んでいる「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が7日に更新したインスタグラムで、直近の近影を公開し、さらにやせたことから反響を呼んでいる。 【写真】目標に突き進む与沢翼氏シャープな雰囲気が漂う 与沢氏は「フルコースつらそ」と短く投稿。先月28日に投稿した写真と比べて頬の肉が落ち、シャープに研ぎ澄まされたように見える。このときは「明日は、63kg台行ける