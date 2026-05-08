歌手のケシャ（39）が、母親の胎盤をネックレスにして身につけていることを明かした。 【写真】胎盤を持ち帰りオーブンで焼いた頃の実母ぶっ飛び加減はわからない美人っぷり ケシャが生まれた際、母親のローズマリー（シンガーソングライターのピーブ・セバート）が、医師に胎盤を捨てないよう指示し、持ち帰って焼き、自宅の地下室に20年間保管。それを再発見したケシャがジュ