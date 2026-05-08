福岡県議会が5月6日から9日に予定していたベトナムの視察を、期限を決めず延期していたことが分かりました。5月下旬に予定していたアメリカ・ハワイへの視察も取りやめています。議会事務局は延期の理由について、福岡県議会で海外視察のあり方について見直しが進められている中で、旅行会社の選定方法などがまだ具体的には改められておらず、新たな視察の調整が進められないためとしています。視察ではハノイ市人民評議会との交流