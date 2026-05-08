◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が第３打席で右中間へ適時二塁打を放った。「４番・一塁」で先発出場し、０―５の６回１死三塁。４球目の外角１４４キロ直球をライナーではじき返した打球は右中間を深々と破った。チームにとって４日のヤクルト戦（東京ドーム）で増田陸が左前適時打を放って以来、２８イニングぶりのタイムリーヒットとなった。得点も５日のヤクル