◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神の先発・村上頌樹投手が５８キロの超スローボールを投げ、甲子園がどよめいた。２点ビハインドの６回２死。宮崎への初球だった。判定は惜しくもボール。４回に守備のミスも絡む不運な形で２点を先制されたが、本調子ではない中で懸命に粘った。７回５安打２失点（自責０）と役目を果たしたものの、援護なく３敗目を喫した。チームは１−２の９回に救援陣が炎