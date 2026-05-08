◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（８日・マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手が５回８安打３失点（自責２）でマウンドを降りた。初回は１死一塁から古賀に右中間へ適時三塁打を浴びると、４回には投手・高梨の中前適時打で追加点を奪われた。１点差に詰め寄った直後の５回には古賀の適時打で再び２点ビハインドに広げられた。２、４、５回と３イニングで先頭打者の出塁を許し、３回以外は走者を背負う苦しい投球とな