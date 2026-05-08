親子お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田５７ＣＲＡＺＹが、娘の成長を披露した。８日にインスタグラムで「Ｘの流行りにのって投稿したら、ビックリする程バズってた！インプレッション数２１８０万、いいね数約１０万って何！？」と書き始め、娘・池田レイラの幼少期と現在の写真をアップ。同じ写真がＸにも投稿されており、多くの反響を呼んだ。続けて「レイラの写真集の中からの１枚で、当時の衣装のオマージュ現在６