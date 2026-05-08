俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす9日放送回には、「築60年 芦屋のマンションリノベどこからも海が見える家」が登場する。【住人十色】即決した理由…リビングから広がる抜群の眺望舞台は、兵庫県芦屋市。住人（アルジ）はこれまで約20年、海外の国々で暮らしてきた夫妻。定年後の昨年、夫妻2人で芦屋に移住した。「終の住処」だ