◇プロ野球セ・リーグ阪神ーDeNA(8日、甲子園)阪神・森下翔太選手が6回、第9号ソロを放ちました。この回までに2点ビハインドとしていた阪神。先発・村上頌樹投手は3回までノーヒットに抑えるも、4回にはヒットやエラーでピンチを招き失点していました。援護したい阪神打線でしたが、対するDeNAの先発・平良拳太郎投手を前に決定打が出ず。初回から度々得点圏にランナーを送るも、あと1本が出ませんでした。それでも6回には待望の