中道改革連合の小沢一郎元衆院議員は8日、東京都内で記者団の取材に対し、中道は政権交代の受け皿に「なりえない。それだけは明白だ。だから深刻だ」と述べた。さらに、「中道なんて次の選挙まであるのかという話になる。結局、みんなの一番の心配は、どの政党から出て選挙を戦うのか。今、私は中道で絶対出るという人はいないだろう。では、どこで出るのか。みんな宙ぶらりんになる。困りきって、ものすごく不安だと思う」と指摘