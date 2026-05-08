メルカリなどフリーマーケットサイト運営大手3社は8日、日本マクドナルドが「ハッピーセット」で提供を予定している人気漫画「ちいかわ」のおもちゃを出品禁止にすると発表した。フリマサイトでの極端な高額化や取引者間のトラブルを未然に防ぐ。マクドナルド店舗での転売目的の大量購入やハンバーガーなどの廃棄も起こらないようにする。出品を禁止するのはメルカリのほか、LINE（ライン）ヤフーと楽天グループ。マクドナルド