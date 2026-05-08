8日、参議院本会議で「国家情報会議」設置法案の審議が始まり、外務省のインテリジェンス部門に勤務した経歴を持つ自民党・松川るい議員が質問した。【映像】国会が「ざわついた」瞬間（実際の様子）松川議員は前職に触れ「米国のCIA、英国のSIS（通称MI6）、豪州のASISのような対外情報庁が日本に存在しないことには忸怩たる思いをしました。もしも日本に対外情報庁があったなら、きっと拉致問題はずっと前に解決していたので