◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の森下翔太外野手（25）がリーグトップに並ぶ9号ソロを放った。2点を追う6回、先頭打者で迎えた第3打席。平良の投じた初球のカットボールを捉えた打球は左中間スタンドに着弾した。同僚の佐藤輝に並ぶリーグトップの9号ソロで1点差に詰め寄った。