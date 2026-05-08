赤ちゃん用のバウンサーを「嫌がるかな」と思いつつもわんこに与えてみた飼い主さん。すると、想像以上にバブみを発揮する姿がSNS上で43万回再生を突破！コメント欄には「すやすや顔たまらない」「天使バブだ…」「ほんと赤ちゃんでかわいい」といった声が寄せられました。 【動画：赤ちゃんのバウンサーを犬に使わせてみた結果→『嫌がるかな』と思ったら…バブみが強い『まさかの表情』】 わんこにバウンサ