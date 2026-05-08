猛暑が今年も近づいています。止まらない温暖化の影響を取材しました 【写真を見る】中南米原産のアボカドを岐阜で!? ｢温暖化を逆手にとって」高校生たちが試験栽培 スタートから約5年… 目指せ“岐阜の特産品” （松本道弥アナウンサー 岐阜市）「ハウス内では、東海地方の厳しい暑さにも耐えられる農作物として、アボカドの試験栽培が行われています」 岐阜農林高校は地元のJAなどと協力して、6年前からアボカド