混みあった電車で立っていたら、席に座っている男性客が手招きしているのが見えた。【妊娠中、混んでる電車で】車内で立っていたら、見知らぬ男性客が…どうやら呼ばれているのは自分らしいが、相手は見知らぬひとで......。大阪府在住の30代女性・Yさんの体験談。＜Yさんからのおたより＞数年前の妊娠中、定期検診の帰りの地下鉄でのことです。車内が混雑していたので立っていると、少し離れた所に座っている50代くらいのサラリー