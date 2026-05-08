「中日−巨人」（８日、バンテリンドーム）巨人先発のウィットリーが０−２の五回、打球が左太もも裏付近に当たるアクシデントがあった。自身の失策も絡んだ１死一、三塁のピンチでカリステの打球がバウンドしてウィットリーの左膝裏すぐ上の太もも付近を直撃。ボールは真下のプレート付近に落ちたがウィットリーは気づかず、足を痛そうにしながらクルリクルリとあたりを探した。投手強襲のタイムリー内野安打となり、３点