スーツアクターの蔦宗正人と坂梨由芽が8日、それぞれのXを更新。結婚を発表した。【写真】ブンブンジャーらしいわちゃわちゃトークをするキャストたち2人は連名で文書を掲載。「ご報告」として「日頃よりお世話になっている皆様 そしていつも応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝える。「2人で人生のハンドルを握り どんなカオス