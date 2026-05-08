８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴがこのほど、都内で１５日放送のテレ東系「ポケットモンスター音楽祭」の収録に参加。同局系アニメ「ポケットモンスター」の新エンディングテーマに決定した３枚目のシングル「キュートなキューたい」（２７日リリース）を初披露した。幼少期の子どもたちが、踊りたくなるようにと意識して制作された楽曲で、８人はモンスターボールやピカチュウをイメージした振り付けを披露