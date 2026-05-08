東映は８日、高倉健さん主演で１９７５年に公開された映画「新幹線大爆破」（佐藤純彌監督）の４Ｋレストア版が第７９回カンヌ国際映画祭「カンヌ・クラシック」部門に選ばれたと発表した。同部門は映画史における重要作品や修復作品を上映する部門であり、２００４年の創設以来、世界中の名作を紹介してきた。新幹線を舞台にした緊迫感あるストーリーと厚みのある人間ドラマで世界中に愛されるパニック映画の金字塔。キアヌ・