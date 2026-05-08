女子準々決勝のウクライナ戦でプレーする橋本帆乃香＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は8日、ロンドンで準々決勝が行われ、女子の日本はウクライナを3―0で退け、4強入りした。3位決定戦がないため、6大会連続のメダル獲得が決まった。9日の準決勝でドイツと対戦する。シングルスで3勝挙げたチームが勝つ方式で、日本は橋本帆乃香（デンソー）張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）の全員が3