◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が４回１／３、８１球を投げ４安打５失点で降板した。５失点は来日ワーストタイとなった。初回は福永、村松を連続三振に仕留めるなど完璧な立ち上がり。しかし２回、先頭の細川に四球を与えると、続くボスラーに１４５キロのカットボールを右翼席まで運ばれる先制２ランで２点を献上。今季５登板で４本目の被弾となった