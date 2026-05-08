日弁連が開いた再審制度の見直しに関するシンポジウム＝8日夜、東京都千代田区日弁連は8日、再審制度の見直しに関するシンポジウムを東京都内で開いた。日弁連の松田純一会長は冒頭のあいさつで「法改正は重大な局面だ。検察官抗告は大きな問題があり、絶対に禁止されねばならない」と強調した。シンポジウムでは再審無罪が確定した滋賀県の湖東記念病院事件で弁護団長を務めた井戸謙一さんや、ジャーナリストの江川紹子氏らが