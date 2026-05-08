フランクフルトは今シーズン終了後にアルベルト・リエラ監督と袂を分つ可能性が高いようだ。7日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨シーズンのブンデスリーガを3位で終えてチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したフランクフルトは、昨年夏に日本代表MF堂安律やドイツ代表FWヨナタン・ブルカルトを補強。しかし、今シーズンのブンデスリーガでは第32節終了時点で欧州コンペティション出場圏外の8位にとど