卓球の世界選手権団体戦（８日、英ロンドン）で、女子日本代表が６大会連続の表彰台を確定させた。準々決勝でウクライナと対戦し、３―０で快勝。３位決定戦がないため、銅メダル以上が決まった。準決勝はドイツと対戦する。第１試合は橋本帆乃香（デンソー）、第２試合は張本美和（木下グループ）、第３試合は早田ひな（日本生命）がそれぞれストレート勝ち。盤石の戦いぶりで、金メダルへのマジックを２とした。今大会は１