毎年話題を集めるココスの「チョコミン党フェア」が、2026年5月14日（木）よりスタート！今年は、爽やかなミントと濃厚チョコの絶妙な組み合わせを楽しめる全5品が登場します。さらに、昨年人気を集めた“スーパースースーソース”も進化して再登場♡チョコミント好きにはたまらない、初夏にぴったりの爽快スイーツをぜひチェックしてみてください。 爽快感たっぷりの主役パフェ