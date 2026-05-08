磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、8日、警察がバス会社に家宅捜索に入りました。車両の手配をめぐってはバス会社と高校との間で、主張の食い違いが出ています。■運転手「90から100キロ出ていた」8日朝、新潟県のバス会社、蒲原鉄道では、書面でしょうか、机にあるものを確認している様子が見えました。また社長の姿もありました。福島県の磐越道で6日に起きた事故では、新潟県北越高校男子ソフトテニス部の稲垣尋斗