警察庁はきょう、全国警察の総務・警務部門の部長らを集め、楠芳伸長官が警察組織の構造改革や警察官の人材確保などについて訓示しました。警察庁楠芳伸 長官「5年後、10年後の我が国の社会状況を見据えた警察組織の構造改革、及び人的基盤の強化という時間軸の異なる対策を、両者のバランスに配意しながら進めていくことが求められています」警察庁の楠芳伸長官は、きょう午後、東京・千代田区で開かれた全国の警察の総務