秋田県八郎潟町議会は８日の臨時会で、畠山菊夫町長（７２）（５期目）に対する不信任決議案を賛成多数で可決した。地方自治法の規定では町長の辞職には本人の意思表示が必要だが、畠山町長は今年２月、公務中に脳出血で倒れ意識不明の状態が続く。柳田裕平議長は「不信任という方法はとりたくなかった。苦渋の決断だった」と話した。全国町村議会議長会（東京都）によると、病気を理由に不信任決議案が提出されるのは異例。町