藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は8日、石川県七尾市「のと楽」で2日目が指し継がれ、午後6時11分、後手・藤井が130手で勝利した。シリーズ成績を3勝0敗として4連覇へ王手をかけた。「ゆっくりしていると位の価値が高い。本譜、作戦負けかと思った」糸谷の誘導で相雁木（がんぎ）へ進み、その先手は右王から天王山へ歩を伸ばし、右銀も送り込む高い陣形を敷い