アメリカ南部ミシシッピ州。早朝の住宅街で鳴き声が聞こえたという男性。がれきをどけると、ずぶぬれになった子猫が。ソッと持ち上げると、元気に鳴き声を上げました。救出されけがはありませんでした。子猫は、嵐で崩れたがれきに埋もれていたのです。現地の当局によりますと、前の日の夜遅くに少なくとも3つの竜巻を伴う嵐がミシシッピ州を横断。約500軒の住宅が被害を受けましたが、死者は出ていないということです。